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Сотникова: олимпийское золото храню надёжно и никому не показываю

Сотникова: олимпийское золото храню надёжно и никому не показываю
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о значимости золотой медали Олимпийских игр в Сочи.

«Олимпийская медаль – принципиальная моя точка зрения, это самая дорогая медаль по душе, по тому, как она выигрывалась. Она принципиально никому не показывается и хранится очень надёжно», – сказала Сотникова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

Сегодня, 2 марта, стало известно, что 23-летняя фигуристка решила завершить карьеру. В последний раз она выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

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