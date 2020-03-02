Сотникова: олимпийское золото храню надёжно и никому не показываю
Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о значимости золотой медали Олимпийских игр в Сочи.
«Олимпийская медаль – принципиальная моя точка зрения, это самая дорогая медаль по душе, по тому, как она выигрывалась. Она принципиально никому не показывается и хранится очень надёжно», – сказала Сотникова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
Сегодня, 2 марта, стало известно, что 23-летняя фигуристка решила завершить карьеру. В последний раз она выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова завершила карьеру
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