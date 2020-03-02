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Буянова: я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Сотникова

Буянова: я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Сотникова
Другие / Фигурное катание 0

Тренер Елена Буянова отреагировала на решение олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой завершить карьеру. Сотникова тренировалась под руководством Буяновой с 2004 по 2017 год.

«Я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова. Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании. Я счастлива, что дала ей профессию, которой она занимается и по сей день, продолжая кататься и радуя своим мастерством многочисленных фанатов, Аделина востребована в любом шоу.

Я горжусь ею и горжусь тем, что она продолжает своё дело. От всей души желаю ей здоровья и счастья», – приводит слова Буяновой ТАСС.

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