Буянова: я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Сотникова
Тренер Елена Буянова отреагировала на решение олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой завершить карьеру. Сотникова тренировалась под руководством Буяновой с 2004 по 2017 год.
«Я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова. Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании. Я счастлива, что дала ей профессию, которой она занимается и по сей день, продолжая кататься и радуя своим мастерством многочисленных фанатов, Аделина востребована в любом шоу.
Я горжусь ею и горжусь тем, что она продолжает своё дело. От всей души желаю ей здоровья и счастья», – приводит слова Буяновой ТАСС.
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