Авербух: Сотникова давно завершила карьеру. Всё, что было сегодня, — формальность

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал решение чемпионки Игр-2014 Аделины Сотниковой завершить карьеру.

«Аделина давно завершила свою спортивную карьеру, всё, что было сегодня, — формальность. Аделина — прекрасная спортсменка и человек, который уже давно выступает в различных телевизионных проектах. В том числе у меня и Жени Плющенко. Хочу пожелать ей найти себя, она первая и всегда будет первой в истории России олимпийской чемпионкой. Она пробила это окно в мир, и это звание будет всегда с ней.



Немного грустно от того, что Аделина, для меня, всё-таки не до конца раскрылась в спорте. Она могла выиграть большее количество титулов, не только олимпийское золото. Сейчас просто время такое, скоротечное. Но главное, что она завоевала эту главную награду в мире фигурного катания, и пусть эта награда станет для неё опорой в её дальнейшей жизни», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

23-летняя Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова завершила карьеру