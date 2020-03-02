Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Драммене

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Драммене, который пройдёт 4 марта, сообщается на официальном сайте Норвежской федерации лыжных видов спорта.



В заявку мужской команды вошли: Харалд Аструп Арнесен, Поль Трёан Эуне, Эйрик Брандсдаль, Aнсгар Эвенсен, Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Финн Хоген Крог, Томас Ларсен, Эвен Нортуг, Синдре Бьёрнестад Скар, Каспер Стадаас, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре, Йорген Ульванг, Эрик Вальнес.

В состав женской сборной включены: Aниккен Ерде Алнес, Мари Эйде, Maйкен Касперсен Фалла, Астрид Якобсен, Катрин Харсем, Анне Кьерсти Кальво, Юлье Mюре, Матильда Mюрвольд, Силье Эйре Слинд, Кристине Ставос Скистад, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свендсен, Лотта Уднес Венг, Тирил Уднес Венг, Мартине Ингебритсен.

В общем зачёте женского Кубка мира лидирует Терезе Йохауг. В мужском Кубке мира Йоханнес Хёсфлот Клебо идёт вторым.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.