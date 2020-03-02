Репилов: если в Пекин поедем в нейтральном статусе, эта Олимпиада будет для меня последней

Российский саночник Роман Репилов, ставший победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020, оценил перспективу выступления на Олимпиаде 2022 года в Пекине в нейтральном статусе.

«Я просто не понимаю, почему второй раз подряд так происходит. Опять спортсмены остались крайними. Всё это так глупо выглядит. Это вообще не в копилку спорту и нашей стране. Руководству пора разобраться с этим. Сейчас вообще придумали эти схемы не очень понятные. Тебе прежде, чем выступить, нужно доказать, что ты в допинговых схемах не участвовал. Как вообще все это доказать, я не представляю. Моё поколение спортсменов рискует никогда под российским флагом не выступить. Ходить в серой робе и белой шапочке — невесело.



Я не знаю, с чем этот ужас можно сравнить. Даже люди, которые дома тебя должны поддерживать, и то разделяются на два лагеря. Самый больной удар был именно от них. Читать, что ты едешь туда бороться за машины, квартиры и деньги — неприятно. Они просто не представляют, какое это нелёгкое решение ехать на Олимпиаду без флага. Всем плевать, что ты годами убиваешь здоровье ради поездки туда. Если в Пекин мы снова поедем в нейтральном статусе, то эта Олимпиада будет для меня последней», — цитирует Репилова Sport24.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. Слушания по делу ВАДА и РУСАДА в CAS не будут публичными и пройдут не ранее конца апреля.