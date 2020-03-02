Вяльбе: у мужиков в эстафете не было сил

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиян на этапе Кубка мира в Лахти. Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км с раздельным стартом. Сборная России в мужской эстафете заняла третье место.

«С одной стороны, казалось, что мужики в эстафете могли не ждать, но у них просто не было сил. На самом деле очень удовлетворительные результаты. Лидер не бежал, Устюгов болеет. А про женщин могу сказать, что все девчонки достойно боролись, молодцы, хоть иногда можно увидеть, что они имеют зубы какие-то, что они реально могут бороться.

Кирпиченко мне писала вчера, что очень расстроилась, что ничего не могла поделать. Но она старалась, на самом деле старалась, поэтому какие могут быть претензии, если я реально вижу, что человек сделал всё, что мог?» — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Сборная Швеции, завоевавшая бронзу в женской эстафете, опередила Россию на 0,1 секунды.

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