Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Вяльбе: у мужиков в эстафете не было сил

Вяльбе: у мужиков в эстафете не было сил
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление россиян на этапе Кубка мира в Лахти. Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км с раздельным стартом. Сборная России в мужской эстафете заняла третье место.

«С одной стороны, казалось, что мужики в эстафете могли не ждать, но у них просто не было сил. На самом деле очень удовлетворительные результаты. Лидер не бежал, Устюгов болеет. А про женщин могу сказать, что все девчонки достойно боролись, молодцы, хоть иногда можно увидеть, что они имеют зубы какие-то, что они реально могут бороться.

Кирпиченко мне писала вчера, что очень расстроилась, что ничего не могла поделать. Но она старалась, на самом деле старалась, поэтому какие могут быть претензии, если я реально вижу, что человек сделал всё, что мог?» — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Сборная Швеции, завоевавшая бронзу в женской эстафете, опередила Россию на 0,1 секунды.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020

Холунд: Клебо выиграл бы и без палок
Хитрость Норвегии оставила Россию без серебра лыжной эстафеты. Клебо всё просчитал?
Норвежский лыжник помог сопернику обогнать сборную России. После финиша он светился от счастья.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020