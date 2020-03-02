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Плющенко отреагировал на решение Сотниковой завершить карьеру

Плющенко отреагировал на решение Сотниковой завершить карьеру
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко прокомментировал решение чемпионки Игр-2014 Аделины Сотниковой завершить карьеру.

«Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось. Но мне всегда нравилось, что она боец, что хотела доказать самой себе — соревноваться, двигаться, выступать. Даже операцию сделали, но не получилось. Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила своё решение, ей будет полегче, с её плеч упал серьёзный груз.

Жизнь после профессионального спорта существует, и она многогранна — это может быть и тренерская история, и шоу, семейная жизнь обязательно. И мы рассмотрим версию, чтобы она оказалась в моей команде», — цитирует Плющенко ТАСС.

В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

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