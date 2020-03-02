Два ближайших этапа Кубка мира по лыжным гонкам могут отменить из-за коронавируса

Директор управления по вопросам здравоохранения Норвегии Свейн Лье прокомментировал возможность отмены двух грядущих этапов Кубка мира по лыжным гонкам в норвежских Драммене и Осло в связи с распространением коронавируса.

«В настоящий момент мы оцениваем возможность проведения массовых мероприятий в целом, но решение пока не было принято. Целесообразно ли отменить этапы в Коннеруде и Осло? Этот вопрос находится на рассмотрении. Мы посмотрим, что покажет оценка, и отменим этапы, если потребуется. Решение примут в течение нескольких дней, потому что соревнования должны начаться скоро. Пока мы не пришли к заключению», – цитирует Лье VG.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Коннеруде состоится 4 марта, в Осло-Хольменколлене – с 7 по 8 марта.