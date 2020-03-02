Фигуристка Ефимова рассказала, почему распался её дуэт с Коровиным

Российская фигуристка Алиса Ефимова рассказала о причинах, по которым их спортивная пара с Александром Коровиным распалась.
«Переломным моментом стал чемпионат России: он заставил всю нашу команду задуматься о будущем. Для себя я однозначно знала, что хочу кататься дальше с Сашей, была готова работать ещё больше. Олег Кимович дал нам время спокойно тренироваться. Я чувствовала, что Саша думает и у него в голове сомнения — стоит ли продолжать? В январе мы втроем поговорили начистоту по фактам и перспективам, и тренер сказал каждому самостоятельно разобраться в своих мыслях. В итоге Саша мне написал, что не видит смысла продолжать совместную работу.
Как распрощались? Цивилизованно, конфликта никакого не было. Конечно, мне сейчас тяжело. Мы ведь с Сашей столько лет вместе катались. Но каждый человек волен сам определять свою судьбу и принимать решения. Я с пониманием отношусь к Сашиному решению. Он не верит в то, что наша пара может достичь успеха. Спасибо, что он искренне это озвучил, а не предпринимал что-то у меня за спиной», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
Главное достижение пары Ефимова/Коровин – победа на Универсиаде в Красноярске, также они выиграли финал Кубка России—2018. На чемпионате России—2020 пара заняла девятое место.
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