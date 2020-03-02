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Стал известен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене

Стал известен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене
Другие / Лыжный спорт 0

Стало известно, кто из шведских лыжников примет участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло-Холменколлене (Норвегия), который состоится 7-8 марта. Об этом сообщает Aftonbladet.

Лыжный спорт. Кубок мира. Осло-Холменколлен (Норвегия). Сборная Швеции
Мужчины: Виктор Бреннмарк, Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Маркус Рус, Бьорн Сандстрём, Карл Йохан Вестберг.
Женщины: Эбба Андерссон, Шарлотт Калла, Фрида Карлссон, Лиза Винса, Ребекка Орн.

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам лидирует россиянин Александр Большунов. Лучший из шведов, Йенс Бурман, занимает 15-е место. В зачёте среди женщин лидирует норвежка Терезе Йохауг, лучшей из шведок является Эбба Андерссон, которая занимает восьмое место.

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