Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Министерстве спорта России восстановили государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова министра спорта РФ Олега Матыцина.

28 февраля стало известно, что бывший вице-губернатор Воронежской области, бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА.

Напомним, руководство ВФЛА подало в отставку и передало рабочей группе Олимпийского комитета России полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, которая состоялась 28 февраля.

Государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена 31 января 2020 года на срок до 1 марта 2020 года на основании невыполнения организацией отдельных положений Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в частности касающихся участия федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020