Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики

В Министерстве спорта России восстановили государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова министра спорта РФ Олега Матыцина.
28 февраля стало известно, что бывший вице-губернатор Воронежской области, бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА.
Напомним, руководство ВФЛА подало в отставку и передало рабочей группе Олимпийского комитета России полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, которая состоялась 28 февраля.
Государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена 31 января 2020 года на срок до 1 марта 2020 года на основании невыполнения организацией отдельных положений Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в частности касающихся участия федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.
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