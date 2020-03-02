Писеев — о завершении карьеры Сотниковой: от фактора здоровья никуда не уйдёшь

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев прокомментировал решение первой отечественной олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить карьеру по состоянию здоровья.

«К сожалению, от фактора здоровья никуда не уйдёшь, особенно в таком виде спорта, как фигурное катание. Эти проблемы в значительной степени помешали Аделине удержаться на вершине после Олимпиады. Считаю, что при более удачном стечении обстоятельств она могла достаточно долго бороться за первые места крупных соревнований», — приводят слова Писеева «Известия».

До Сотниковой российские и советские спортсменки на протяжении долгого времени не побеждали на Олимпиаде в женском одиночном катании.

«Всегда буду благодарен Сотниковой, что она сломала эту неприятную традицию, задав тон нашему доминированию в этой дисциплине на следующие годы и показав ориентир таким нашим талантливым девочкам, как Алина Загитова и нынешние лидеры мирового катания — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная», — сказал Писеев.