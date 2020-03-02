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Мишин: карьера Сотниковой реально завершилась сразу же после Игр в Сочи

Мишин: карьера Сотниковой реально завершилась сразу же после Игр в Сочи
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин прокомментировал решение первой отечественной олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить карьеру по состоянию здоровья.

«На мой взгляд, карьера этой замечательной российской спортсменки реально завершилась сразу же после Олимпийских игр в Сочи. То, что она сейчас это сформулировала, — формальность. Триггером послужила её болезнь. Думаю, она вряд ли бы вернулась в спорт. После Сочи-2014 карьера Аделины шла в вялотекущем режиме. Но совершенно точно это замечательная спортсменка, внёсшая эпохальный вклад в отечественное фигурное катание», — приводят слова Мишина «Известия».

23-летняя Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Олимпийская чемпионка фигуристка Сотникова завершила карьеру
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