Тарасова отреагировала на завершение карьеры фигуристкой Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой отечественной олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить карьеру по состоянию здоровья.

«Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась… Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ», — написала Тарасова на свой странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

23-летняя Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз Аделина выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.