«Спасибо, ребята! Это было весело!» Фигуристка Медведева провела семинар в Мексике
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как завершила семинар в Мексике.
«Завершаю своё небольшое путешествие в Мексику несколькими тако. Спасибо, ребята! Это было весело!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в муниципалитете Метепек в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления. В подобных мероприятиях принимают участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Ранее в Мексике мастер-классы проводили Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Хавьер Фернандес, Меган Дюамель и Эрик Редфорд.
Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
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