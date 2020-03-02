Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Спасибо, ребята! Это было весело!» Фигуристка Медведева провела семинар в Мексике

«Спасибо, ребята! Это было весело!» Фигуристка Медведева провела семинар в Мексике
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как завершила семинар в Мексике.

«Завершаю своё небольшое путешествие в Мексику несколькими тако. Спасибо, ребята! Это было весело!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в муниципалитете Метепек в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления. В подобных мероприятиях принимают участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Ранее в Мексике мастер-классы проводили Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Хавьер Фернандес, Меган Дюамель и Эрик Редфорд.

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Плющенко сказал правду о российских фигуристках. Он совсем бесстрашный?
Легендарный фигурист посоветовал Медведевой уйти. А ещё он за смену гражданства и увеличение возрастного ценза. Совсем никого не боится?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020