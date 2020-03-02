Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что из-за ситуации с коронавирусом сборная России пропустит первый этап Мировой серии, который пройдёт в Париже с 6 по 8 марта.
«Мы пропустим этап Мировой серии в Париже, это связано с распространением коронавируса по Европе, пришли очень тревожные сведения, что число заболевших возрастает. Не понимаю, почему не закрыли соревнования. Я решила не рисковать командой. Речь здесь идёт не о болезни, а том, что если вдруг у кого-то поднимется температура, неважно, по какой причине, то по прибытии в Россию нас закроют на две недели на карантин, а как тогда готовиться?
На эти соревнования не приедут команды Италии, Японии, Китая, пока не знаю насчёт украинской команды. Это наши основные соперники, те сборные, с кем интересно соревноваться. Следующей у нас должна быть поездка в Египет, но пока тоже не знаю, что получится, а следующая ступень — у нас в Казани. Что касается этапа в Париже, то так рисковать просто не имеет смысла», — приводит слова Покровской ТАСС.
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