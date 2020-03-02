Непряева: неприятно, когда русские болельщики пишут негативные комментарии Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева, занимающая третье место в общем зачёте Кубка мира, рассказала, что не поддерживает хейтеров, пишущих негативные комментарии в социальных сетях норвежки Терезы Йохауг, которая ранее была дисквалифицирована за употребление допинга.

«Не читаю комментарии в «инстаграме» Терезы (смеётся). Но, конечно, иногда неприятно, когда русские болельщики начинают писать, что она такая-сякая, допингистка, опять выиграла. Это низко. Зачем вы так пишете? К нам же потом плохое отношение из-за таких диванных критиков.

Лично я хорошо отношусь к норвежкам, к той же Терезе. У меня нет к ней никаких негативных эмоций. И я замечала, что со мной она всегда приветлива. Да и вся их команда хорошо ведёт себя по отношению ко мне», — приводит слова Непряевой Sport24.

«Комментарии вообще нужно убрать». Йохауг недовольна травлей из-за допингового прошлого