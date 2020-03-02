Непряева: неприятно, когда русские болельщики пишут негативные комментарии Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева, занимающая третье место в общем зачёте Кубка мира, рассказала, что не поддерживает хейтеров, пишущих негативные комментарии в социальных сетях норвежки Терезы Йохауг, которая ранее была дисквалифицирована за употребление допинга.
«Не читаю комментарии в «инстаграме» Терезы (смеётся). Но, конечно, иногда неприятно, когда русские болельщики начинают писать, что она такая-сякая, допингистка, опять выиграла. Это низко. Зачем вы так пишете? К нам же потом плохое отношение из-за таких диванных критиков.
Лично я хорошо отношусь к норвежкам, к той же Терезе. У меня нет к ней никаких негативных эмоций. И я замечала, что со мной она всегда приветлива. Да и вся их команда хорошо ведёт себя по отношению ко мне», — приводит слова Непряевой Sport24.
- 2 марта 2020
-
20:51
-
20:30
-
19:58
-
19:35
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:31
-
16:54
-
16:29
-
15:44
-
15:23
-
15:15
-
12:44
-
12:31
-
11:48
-
11:13
-
10:56
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
09:56
-
09:48
-
09:15
-
08:48
-
01:01
-
00:29
- 1 марта 2020
-
23:50
-
23:32
-
22:50
-
22:34
-
21:31