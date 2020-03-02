Фигурист Коляда рассказал о возвращении на лёд после операции

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, в каком настроении в январе вернулся на лёд после операции по поводу синусита, из-за которой пропустил сезон-2019/2020.

«Чувствую себя лучше всех. Самое главное, это настроение. С каким настроением подходишь к делу, так всё и будет. У меня настроение прекрасное, потому что, видимо, как-то немножко психологически отдохнул, с новыми силами, с новым желанием прихожу и работаю.

Мне действительно надо было захотеть. Я чувствовал, что немножко засиделся, что надо с чего-то начинать. Потихонечку стал приходить в себя. Вначале было очень тяжело, всё болело, из рук валилось, настроение плохое, всё наворачивалось как ком. Но сейчас постепенно набираю спортивную форму, потому что, понимаю, в показательных надо участвовать, хотя бы что-то показать и это должно быть красиво», — приводит слова Коляды figureskating-online.com.

Коляда 9 марта выступит в шоу Елизаветы Туктамышевой в Санкт-Петербурге, а 29 марта – в шоу «Россия, вперёд!» в Москве.

«После долгого перерыва буду катать показательный номер «Wind of Change». Волнительно, конечно, так как давно уже на публике не появлялся. Такие моменты всегда волнительные. Но пока об этом не думаю — психологической подготовкой займусь позже. Хотя предстоящие шоу для меня – это ответственное мероприятие. Мне будет приятно выступить там. Соскучился ли по забытым ощущениям? Конечно. Столько лет катаемся, всё время на публике, когда адреналин, и всё такое… привыкаешь к этому, конечно», — сказал Коляда.