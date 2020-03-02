Горячкина сыграла вничью с Кашлинской в 1-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне

Все партии стартового тура третьего этапа женского Гран-при ФИДЕ в Лозанне (Швейцария) завершились вничью. Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами на 35-м ходу разошлась миром с соотечественницей Алиной Кашлинской. В другом противостоянии не выявили сильнейшую россиянка Александра Костенюк и грузинка Нана Дзагнидзе.
Также ничейные результаты были зафиксированы в партиях: Жансая Абдумалик (Казахстан) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Дронавалли Харика (Индия) — Пия Крамлинг (Швеция), Анна Музычук (Украина) — Мария Музычук (Украина), Антуанета Стефанова (Болгария) — Мари Себаг (Франция).
Во втором туре сыграют: Кашлинская — М. Музычук, Крамлинг — А. Музычук, Себаг — Харика, Цзюй Вэньцзюнь — Стефанова, Дзагнидзе — Абдумалик, Горячкина – Костенюк. Турнир продлится до 14 марта.
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