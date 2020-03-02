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Леонова: Сотникова не уходит опустошённой. Она сделала всё, что смогла

Леонова: Сотникова не уходит опустошённой. Она сделала всё, что смогла
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала решение первой отечественной олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить карьеру из-за травмы.

«Безусловно, все спортсмены имеют какие-то проблемы со здоровьем. У кого с коленями, у кого – со спиной. Конечно, спорт никого не щадит. И это нормально – нет здоровых спортсменов. У всех что-то всё время болит, но все забывают об этом на время тренировок и соревнований. Идут к своей цели, несмотря ни на что. Поэтому для меня это нормальная ситуация. Действительно, многие спортсмены окончили по причине травм. Я имею в виду, что нормально – это когда люди катаются с травмами, не обращая на них внимания, так как у них есть цель в спорте. Конечно, то, что Сотникова закончила из-за проблем со здоровьем, – не очень хорошо.

Многие ожидали, что продолжит? Да, ожидали. Но сейчас такой скачок в катании, что в её варианте и положении нужно идти в шоу, если хочешь продолжать кататься. То, что делают девочки Этери Тутберидзе, – это очень и очень сложно. И, наверное, практически невозможно. Тем более после таких травмы и операции. Я никого не осуждаю и не хочу принизить, но нужно адекватно смотреть на вещи. Я тоже самое могу сказать про себя – четверные я не прыгну. Ну куда? Выше головы прыгнуть? Было бы интересно, но убиться я не хочу (смеётся). Мне ещё жить и детей рожать (смеётся). Нужно и о себе позаботиться. А то, что сделала Аделина в карьере, достойно уважения и стоит дорогого. Она не уходит опустошённой. Она сделала всё, что смогла. Она олимпийская чемпионка», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
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