Фигуристка Слуцкая заявила, что не готова стать тренером

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила возможность стать тренером.
«А не стать ли мне тренером? Уж очень часто меня начали спрашивать: «Не хотите ли вы вернуться в спорт и начать тренировать?». На сегодняшний день я к этому не готова. Но коньки всегда были и будут частью меня и моей жизни! Наверное, именно поэтому я и открыла свою школу фигурного катания.
Я безумно люблю приезжать туда, общаться с юными спортсменами, проводить мастер-классы и индивидуальные тренировки для всех желающих! А каждое лето я со своей командой отправляюсь во Владимир и провожу ледовые сборы. (Ох, не могу дождаться июля)
Там у нас катаются и совсем маленькие фигуристы, и уже уверенные в себе асы. А также с удовольствием работаем совсем со взрослыми, любителями нашего прекрасного вида спорта!
Кстати, работать я люблю абсолютно со всеми. Ведь это так интересно! Дети, как чистые листы бумаги, пиши, что хочешь! А вот взрослые уже увлекают другим. У них есть свои страхи и сомнения, которые очень приятно и здорово преодолевать вместе. Или разучивать элементы, когда перед тобой стоит ровесник и яро желает подготовиться и выступить на любительских соревнованиях. Да, для нас тоже есть выступления.
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Бытует мнение, что карьера тренера — неблагодарная вещь. Что вы об этом думаете?
Сама же я не знаю, чтобы я делала без моей дорогой Жанны Фёдоровны Громовой», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой
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