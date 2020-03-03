Российские фехтовальщики завоевали 6 золотых медалей ЧЕ среди юниоров

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачёт чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров, который проходил с 27 февраля по 2 марта в Порече (Хорватия).

Российские спортсмены завоевали 12 медалей — шесть золотых, три серебряные и три бронзовые награды.

Чемпионами Европы среди юниоров стали шпажист Егор Ломага и рапирист Кирилл Бородачёв. Ещё четыре золота мужская и женская сборные России завоевали в командных турнирах по шпаге и по рапире.

Серебро завоевали саблистка Дарья Дрозд, рапирист Антон Бородачёв и женская сборная России в командном турнире по сабле. Бронзовые медали принесли команде шпажист Дмитрий Швелидзе, саблист Кирилл Тюлюков и мужская сборная России в командном первенстве саблистов.

Второй в командном зачёте первенства континента стала сборная Венгрии, завоевавшая 6 медалей (2, 1, 3), третье место заняла команда Италии – 10 (1, 7, 2).