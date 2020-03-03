Двукратный призёр Олимпийских игр лыжник Петерсон объявил о завершении карьеры

Двукратный призёр Олимпийских игр 2014 года 32-летний шведский лыжник Теодор Петерсон принял решение завершить карьеру.
«Скоро для меня наступит время положить лыжи на полку. Конечно, мне немного грустно. Я о многом буду скучать после 11 лет в национальной команде. Это был невероятный опыт. С нетерпением жду окончания сезона, где выступлю на соревнованиях в Драммене, Канаде и США. Это будут последние старты Кубка мира в моей карьере», — написал Петерсон в своём «инстаграме».
В Кубке мира Петерсон дебютировал в 2009 году, а в январе 2010 года впервые попал в десятку лучших в одной из гонок.
25 ноября 2011 года Теодор одержал первую победу в рамках Кубка мира, выиграв спринтерскую гонку классическим ходом на этапе в Куусамо. На Играх в Сочи он завоевал серебро в личном спринте и бронзу — в командном спринте.
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