«Не знаю, как выбраться из этого ужаса». Бильярдистка — об условиях в московской больнице

Российская бильярдистка Кристина Ткач рассказала, что из-за подозрений на коронавирус её держат в московской Инфекционной клинической больнице № 1 в ненадлежащих условиях. Спортсменка прибыла из Италии, где коронавирусом заразились более 2000 человек.



«24-го числа я прибыла из Италии, где вылетала из аэропорта в Венеции, а находилась 2 дня в городе Тревизо. Как мы знаем, в этом районе началось быстрое распространение коронавируса, вчера было 1500 заболевших, всего за одну неделю. Я чувствовала недомогание и в четверг у меня началось ухудшаться самочувствие. Симптомы — сухой кашель и сильная усталость. В пятницу, 28 февраля, поднялась температура до 37. Аналогичная история была и у моей сестры — в пятницу с утра начался сухой кашель, а к вечеру поднялась температура до 37,6 и было очень сильное недомогание. Было принято решение во избежание риска для наших близких и друзей, а также потому, что мы вскоре улетали из страны обе, провериться на вирус, ведь была масса источников, которые уверяли, что эта процедура быстрая, что надо проверяться. В общем, призыв к нашей сознательности и ответственности. Нас забрали по очереди на скорой помощи в инфекционную клиническую больницу № 1. Обещали сделать анализ за 3-4 часа и отдельный стерильный бокс! Нам всем сказали это… В итоге оставили на ночь, ссылаясь на готовность анализа завтра. На следующий день сказали, что готовность анализов будет в понедельник. В понедельник никаких новостей.



По приезду у сестры взяли кровь из пальца, на следующий день сделали рентген лёгких. Больше никаких анализов не было. У меня взяли кровь из вены, слюну и весь комплект. Сестра лежит на пятом этаже, а я на четвёртом. В палатах по 6 человек. У сестры на этаже все спокойно гуляют, пол моют раз в день. Ни о каких дополнительных мерах по дезинфекции речи нет вообще. Её соседки по палате болеют ангинами/орви/бронхитами. На её рассказ про попытку провериться на коронавирус только хмыкнули, потому что как же, у нас в России никто не болеет, в аэропорте всех проверяют. Только ни в Домодедово, ни в Шереметьево, когда мы с сестрой прилетели, не было никаких проверок.



Но как только распространилась новость, что на нашем этаже, где лежат люди, которые приехали из Ирана, Италии и других стран, находящихся сейчас в списке чрезвычайных зон, подтвердился первый заражённый, все вдруг напряглись и попросили убрать у них в палате дополнительно, чего сделано, конечно, нормально не было — пол слегка протёрли и хватит. Кровь из вены и мазок из носа в итоге взяли у сестры только утром, когда у всех её соседей по палате, которые приехали позже неё, взяли сразу по приезду.



Моя ситуация ещё хуже. Мы должны быть на карантине, но при этом никакого соблюдения правил нет, и шанс заразиться именно здесь намного выше, чем в самом Китае. По 6 человек в палате с неподтверждённым диагнозом, подселяют «свеженьких» с непонятным диагнозом в палаты к абсолютно здоровым людям с отрицательными тестами. Нет дезинфекции, медсестры и медработники раз через раз надевают маски, никто не соблюдает никакие другие меры безопасности. Мы ходим в один туалет и душ. Одно ведро с водой и тряпка на все палаты, в одной из которых лежал Давид, заражённый короновирусом, в соседней от нас палате, который ходит с нами по коридору и стоял в общей очереди с нами на сдачу анализов.



Но Роспотребнадзор выдал указ: пока не возьмут 3 анализа и все они будут отрицательными, никого не выпустят. Мы звонили в Роспотребнадзор, но там, послушав нас, бросили трубку. Я не знаю, как выбраться из этого ужаса. Нас держат взаперти, врачи разговаривают с нами, как с заключенными: «У вас нет тут прав, есть только обязанности».



Наш лечащий врач «ушла в отпуск», никого не лечат от реальных болезней, с которыми мы поступили (грипп, простуда). Жалобы заведующей отделением привели к: «Это нужно обращаться к администрации». Вместо того, чтобы призывать наших граждан к сознательности и ответственности, нужно призвать наши органы здравоохранения к здравомыслию. В этой ситуации может оказаться каждый», — написала Ткач в своём «инстаграме».

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