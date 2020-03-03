Тренер фигуриста Шулепова отреагировал на скандал с костюмом подопечного

Кирилл Давыденко, тренер российского фигуриста Антона Шулепова, прокомментировал скандал с костюмом подопечного. В декабре 2019 года Международный союз конькобежцев извинился за включение костюма Шулепова в число номинантов на звание лучшего по итогам сезона. В произвольной программе Шулепов выступал под музыку из фильма «Список Шиндлера» в костюме с элементами форм заключённых и надзирателей концлагеря.

Многие болельщики в социальных сетях выразили недовольство костюмом Шулепова, написав, что он является оскорблением памяти погибших. Когда же костюм россиянина попал в число номинантов, на ISU набросились с критикой. В частности, один из пользователей написал, что «ужасы геноцида не являются развлечением».

«У Антона хайп просто сумасшедший. Но это никакой не скандал, просто кому-то что-то почудилось, кому-то что-то не понравилось. Мы ставили программу «Список Шиндлера», и участие в создании костюма принимал мой помощник, тренер по скольжению и постановщик Денис Лунин, в прошлом танцор, член юниорской сборной России. Мы пытались передать костюмом и программой сюжет произведения, не более того. А кому что причудилось или привиделось — это их дело. Каждый видит то, что хочет видеть. Ничего такого мы сказать не хотели.

Опять же, Антону писали много слов поддержки. И если я не ошибаюсь, даже еврейское сообщество написало, мол, хорошо, что подняли проблему и так далее. А так просто красивая музыка, глубокое произведение. Антон достаточно хорошо двигается на льду, хорошо чувствует музыку, хорошо может передать образ. Мы взяли этот сложный образ и пытались передать его через костюм и постановку. Вот и всё! А кто что увидел — ну, это их взгляды", — цитирует Давыденко Sport24.