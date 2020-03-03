Бильярдистка Ткач: нас переводят в новую больницу с более человеческими условиями

Российская бильярдистка Кристина Ткач сообщила, что после её поста об условиях в московской Инфекционной клинической больнице № 1 её перевели другую клинику. Спортсменка оказалась в больнице с подозрением на коронавирус и рассказала, что карантин так не соблюдается: «По 6 человек в палате с неподтверждённым диагнозом, подселяют «свеженьких» с непонятным диагнозом в палаты к абсолютно здоровым людям с отрицательными тестами».

«Нас переводят в новую больницу с более человеческими условиями», — сказала Ткач в видео, опубликованном в её «инстаграме».

Также Кристина добавила: «Для всех, кто помог не только мне, но и всем другим, кто был с нами в той больнице. Я вообще не блогер и не совсем знаю, как писать такие посты. Скажу просто „спасибо“ за ваше неравнодушие. Так что все те, кто считает, что я и другие, кто написал пост про то, что с нами случилось, решили просто хайпануть, хочу лишь пожелать быть чуточку добрее друг к другу. Ведь не все просят помощи ради популярности. Берегите себя. Мойте руки почаще и полюбите ближнего своего уже наконец-то».