Олимпийская чемпионка Диггинс — о булимии: я поняла, что могу умереть

Олимпийская чемпионка, чемпионкам мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что несколько лет назад у неё была диагностировала булимия (расстройство приёма пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, что приводит человека к принятию крайних мер, призванных уменьшить влияние съеденного на массу тела).

«Я осознала, что могу умереть. Вопрос был только когда», — приводит слова Диггинс NRK.

По словам Джессики, ей предлагали помощь, но она отказывалась её принять. В итоге американка смогла справиться с булимией только после смерти дедушки.

Норвежская лыжница Астрид Якобсен оценила откровенность Диггинс: «Это мощное признание, ведь она говорит о личном. Она решила открыть завесу тайны, потому что об этой проблеме не так много говорят. Джессика стала хорошим примером для всех, показав, что обязательно нужно принять помощь. Сама бы она из этого не выбралась».