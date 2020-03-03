Лыжник Морилов оценил шансы Клебо на победу в общем зачёте Кубка мира

Бронзовый призёр Олимпиады-2010, лыжник Николай Морилов оценил шансы норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, в котором в настоящий момент лидирует россиянин Александр Большунов.
«Вообще, у Большунова сейчас нет проблем ни с чем: ни со спринтами, ни с дистанцией, ни с марафоном. Отрыв от Клебо почти в полтысячи очков свидетельствует о его прекрасном функциональном состоянии.
Клебо сейчас находится в непростой психологической ситуации. Он осознаёт, что победить в Кубке мира он может только в случае серьёзных ошибок Большунова или каких-нибудь фатальных обстоятельств. Если чисто математически, то возможность занять первое место в общем зачёте у Клебо остаётся. Но надо отчётливо понимать, что в оставшихся гонках Александр не намерен дарить очки. Для Большунова сейчас главное – оставаться на ногах и продолжать бегать в своём ключе. Всё российское спортивное сообщество ждёт его победы. Первой начиная с 1983 года, когда общий зачёт Кубка мира выиграл Александр Завьялов», – приводит слова Морилова «Команда России».
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