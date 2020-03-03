Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжник Морилов оценил шансы Клебо на победу в общем зачёте Кубка мира

Лыжник Морилов оценил шансы Клебо на победу в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпиады-2010, лыжник Николай Морилов оценил шансы норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам, в котором в настоящий момент лидирует россиянин Александр Большунов.

«Вообще, у Большунова сейчас нет проблем ни с чем: ни со спринтами, ни с дистанцией, ни с марафоном. Отрыв от Клебо почти в полтысячи очков свидетельствует о его прекрасном функциональном состоянии.

Клебо сейчас находится в непростой психологической ситуации. Он осознаёт, что победить в Кубке мира он может только в случае серьёзных ошибок Большунова или каких-нибудь фатальных обстоятельств. Если чисто математически, то возможность занять первое место в общем зачёте у Клебо остаётся. Но надо отчётливо понимать, что в оставшихся гонках Александр не намерен дарить очки. Для Большунова сейчас главное – оставаться на ногах и продолжать бегать в своём ключе. Всё российское спортивное сообщество ждёт его победы. Первой начиная с 1983 года, когда общий зачёт Кубка мира выиграл Александр Завьялов», – приводит слова Морилова «Команда России».

Непряева: Большунов — простой парень, без каких-либо закидонов, без короны на голове
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020