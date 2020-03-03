Источник: в Москве из-за коронавируса запретили проведение международных соревнований
В Москве введён план «А», разработанный мэрией из-за вспышки коронавируса, сообщает телеграм-канал Baza. В плане указаны превентивные меры с учётом роста угрозы распространения инфекции. В частности, там говорится об «отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания».
Первый заместитель руководителя департамента спорта Москвы Светлана Бажанова подписала специальный приказ только для служебного пользования. Приказ привёл в действие план «А».
Также предусмотрен план «Б», в котором есть ещё более строгий пункт: «запрет на проведение спортивных мероприятий, закрытие стадионов и спортивных площадок». Он будет введён в исполнении в случае дальнейшего распространения коронавируса.
Мэрия Москвы прорабатывает сценарий отмены массовых спортивных мероприятий
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