Медведева: я совершала плохие ошибки, но не хочу менять свою жизнь

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не стала бы исправлять свои былые ошибки.

«Я не хочу менять свою жизнь, несмотря на то что я совершала ошибки, плохие ошибки. Все ошибаются, и я бы не хотела исправить их в прошлом, потому что, вероятно, благодаря этим ошибкам я сейчас здесь. Никто не знает, что бы было, если бы я исправила эти ошибки, возможно, моя жизнь была сейчас ужасна.

Я абсолютно счастлива, чувствую себя одной из самых счастливых в мире. Я благодарна многим людям за свою жизнь. Мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. У меня замечательные родители, как и все мои тренеры, нынешние и бывшие — Брайан, Трейси и другие люди, которые меня окружают», — сказала Медведева на пресс-конференции в Мексике.