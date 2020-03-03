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Медведева: я совершала плохие ошибки, но не хочу менять свою жизнь

Медведева: я совершала плохие ошибки, но не хочу менять свою жизнь
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не стала бы исправлять свои былые ошибки.

«Я не хочу менять свою жизнь, несмотря на то что я совершала ошибки, плохие ошибки. Все ошибаются, и я бы не хотела исправить их в прошлом, потому что, вероятно, благодаря этим ошибкам я сейчас здесь. Никто не знает, что бы было, если бы я исправила эти ошибки, возможно, моя жизнь была сейчас ужасна.

Я абсолютно счастлива, чувствую себя одной из самых счастливых в мире. Я благодарна многим людям за свою жизнь. Мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте. У меня замечательные родители, как и все мои тренеры, нынешние и бывшие — Брайан, Трейси и другие люди, которые меня окружают», — сказала Медведева на пресс-конференции в Мексике.

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