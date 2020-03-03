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Фигуристка Медведева: период после Олимпиады был самым сложным в моей жизни

Фигуристка Медведева: период после Олимпиады был самым сложным в моей жизни
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какой период был самым сложным в её жизни. С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления.

«Самое сложное время в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады. Мне нужно было изменить свою жизнь. Это было очень трудное решение. Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около пяти месяцев, это много. Это была самая трудная часть моей жизни в целом, но она очень много значила для меня, потому что теперь я говорю «да, я сильная», – сказала Медведева на пресс-конференции.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) Медведева стала серебряным призёром в одиночном и командном выступлениях.

«Спасибо, ребята! Это было весело!» Фигуристка Медведева провела семинар в Мексике
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