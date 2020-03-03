Фигуристка Медведева: период после Олимпиады был самым сложным в моей жизни

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, какой период был самым сложным в её жизни. С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления.
«Самое сложное время в жизни? Я думаю, это было время после Олимпиады. Мне нужно было изменить свою жизнь. Это было очень трудное решение. Это было как в полной темноте, ты не знаешь, какой будет твоя следующая неделя. Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около пяти месяцев, это много. Это была самая трудная часть моей жизни в целом, но она очень много значила для меня, потому что теперь я говорю «да, я сильная», – сказала Медведева на пресс-конференции.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) Медведева стала серебряным призёром в одиночном и командном выступлениях.
- 3 марта 2020
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:23
-
15:09
-
14:09
-
13:39
-
11:19
-
10:32
-
10:10
-
09:51
-
09:07
-
08:44
-
08:31
-
00:40
-
00:15
- 2 марта 2020
-
23:36
-
23:19
-
22:34
-
22:05
-
21:25
-
21:11
-
20:51
-
20:30
-
19:58
-
19:35
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:31
-
16:54
-
16:29
-
15:44