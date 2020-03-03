Медведева ответила на вопрос о возможности ухода из фигурного катания

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что никогда не думала об уходе из фигурного катания. С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления.
«Уйти из фигурного катания? Никогда не думала об этом, никогда. Я думаю, что это до конца моей жизни. Будь то тренерская деятельность, катание в шоу или какая-то деятельность общественная, что-нибудь, создание чего-то своего. И даже когда я закончу соревноваться, я не брошу фигурное катание, я люблю это», – сказала Медведева во время мастер-класса.
В конце 2019 года фигуристка снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька, из-за чего не смогла отобраться на чемпионат Европы в Граце (Австрия) и чемпионат мира в Монреале (Канада). По словам тренера россиянки Брайана Орсера, Евгения намерена выступить в текущем сезоне.
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