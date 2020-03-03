Лыжник Ардашев принёс России первое золото на молодёжном чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Ардашев выиграл золото в индивидуальной гонке классическим стилем на молодёжном чемпионате мира в Обервизентале. Второе место занял норвежец Харальд Амундсен. Третий результат продемонстрировал француз Уго Лапалю.

Золото Ардашева стало первым для сборной России на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

В женской гонке победила шведка Эбба Андерссон. Лучшая из россиянок, Христина Мацокина, стала пятой.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Обервизенталь, Германия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Классический стиль

1. Сергей Ардашев (Россия) — 36.26,4.

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — +1.02,0.

3. Хьюго Лапалю (Франция) — +1.36,6…

9. Андрей Кузнецов (Россия) — +2.07,0…

22. Евгений Семяшкин (Россия) — +3.00,9.

23. Владислав Вечканов (Россия) — +3.01,1.

Женщины. Индивидуальная гонка. 10 км. Классический стиль

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 28.28,7.

2. Марте Йохансен (Норвегия) — +24,8.

3. Эмма Рибом (Швеция) — +30,2…

5. Христина Мацокина (Россия) — +38,5…

10. Нина Дуботолкина (Россия) — +1.15,6.

11. Лидия Дуркина (Россия) — +1.32,6…

13. Анна Жеребятьева (Россия) — +1.39,7.