Орсер: Медведева теперь определяет себя не оценками, а тем, что она даёт фигурному катанию

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился мнением о прогрессе своей подопечной.

«Медведева прибавила во всём. Она стала быстрее, у неё добавилась уверенность. Ещё мы заметили, что она просто любит быть женщиной, ей нравится привносить женственность в фигурное катание.

Конечно, она по-прежнему может выполнять хорошие прыжки. Но мне кажется, что теперь она приняла своё тело, осознала, что именно может дать фигурному катанию. Я рад, что она приняла себя.

Теперь она определяет себя не оценками, а тем, что она даёт фигурному катанию», — приводит слова канадского специалиста Inside Skating.

В текущем сезоне Медведева не смогла пробиться в состав сборной России на чемпионат мира.