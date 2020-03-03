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Орсер: Медведева теперь определяет себя не оценками, а тем, что она даёт фигурному катанию

Орсер: Медведева теперь определяет себя не оценками, а тем, что она даёт фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился мнением о прогрессе своей подопечной.

«Медведева прибавила во всём. Она стала быстрее, у неё добавилась уверенность. Ещё мы заметили, что она просто любит быть женщиной, ей нравится привносить женственность в фигурное катание.

Конечно, она по-прежнему может выполнять хорошие прыжки. Но мне кажется, что теперь она приняла своё тело, осознала, что именно может дать фигурному катанию. Я рад, что она приняла себя.

Теперь она определяет себя не оценками, а тем, что она даёт фигурному катанию», — приводит слова канадского специалиста Inside Skating.

В текущем сезоне Медведева не смогла пробиться в состав сборной России на чемпионат мира.

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