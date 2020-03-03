Казанский «Зенит» объявил о продлении контракта с Нгапетом
Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет не покинет российский клуб по окончании сезона. Нгапет будет выступать за «Зенит» и в следующем сезоне, сообщает пресс-служба казанцев.
Нгапет является победителем Мировой лиги 2015 года, чемпионом Европы—2015, доигровщиком сборной Франции. Ранее он защищал цвета итальянской «Модены».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».
Эрвин увлекается музыкой и даже выпустил несколько альбомов. Он записывает свои композиции под псевдонимом Klima.
29-летний Нгапет в составе «Зенита» выиграл серебряные медали чемпионата России. Также он выигрывал Кубок России.
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