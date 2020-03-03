Казанский «Зенит» объявил о продлении контракта с Нгапетом

Доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет не покинет российский клуб по окончании сезона. Нгапет будет выступать за «Зенит» и в следующем сезоне, сообщает пресс-служба казанцев.

Нгапет является победителем Мировой лиги 2015 года, чемпионом Европы—2015, доигровщиком сборной Франции. Ранее он защищал цвета итальянской «Модены».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Эрвин увлекается музыкой и даже выпустил несколько альбомов. Он записывает свои композиции под псевдонимом Klima.

29-летний Нгапет в составе «Зенита» выиграл серебряные медали чемпионата России. Также он выигрывал Кубок России.