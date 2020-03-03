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Этап Гран-при по дзюдо в Марокко отменили из-за коронавируса

Этап Гран-при по дзюдо в Марокко отменили из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Этап Гран-при по дзюдо, который должен был проходить с 6 по 8 марта в Рабате (Марокко), не состоится, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF). Решение связано с угрозой коронавируса.

«С сожалением сообщаем, что из-за вспышки коронавируса и распространения болезни в мире, особенно в Марокко, было решено отменить этап Гран-при по дзюдо в Рабате. Соответствующее решение принято правительством Марокко», — говорится на сайте IJF.

Вчера, 2 марта, министерство здравоохранения Марокко сообщило о первом случае заражения коронавирусом в стране. Очагом распространения нового вируса остаётся Китай. Число заражённых в Китае уже превысило 80 тыс. человек. Из-за болезни скончались почти 3000 человек.

Источник: в Москве из-за коронавируса запретили проведение международных соревнований
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