Этап Гран-при по дзюдо в Марокко отменили из-за коронавируса
Этап Гран-при по дзюдо, который должен был проходить с 6 по 8 марта в Рабате (Марокко), не состоится, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF). Решение связано с угрозой коронавируса.
«С сожалением сообщаем, что из-за вспышки коронавируса и распространения болезни в мире, особенно в Марокко, было решено отменить этап Гран-при по дзюдо в Рабате. Соответствующее решение принято правительством Марокко», — говорится на сайте IJF.
Вчера, 2 марта, министерство здравоохранения Марокко сообщило о первом случае заражения коронавирусом в стране. Очагом распространения нового вируса остаётся Китай. Число заражённых в Китае уже превысило 80 тыс. человек. Из-за болезни скончались почти 3000 человек.
Источник: в Москве из-за коронавируса запретили проведение международных соревнований
Читайте также
- 3 марта 2020
-
19:39
-
19:14
-
18:19
-
17:55
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:23
-
15:09
-
14:09
-
13:39
-
11:19
-
10:32
-
10:10
-
09:51
-
09:07
-
08:44
-
08:31
-
00:40
-
00:15
- 2 марта 2020
-
23:36
-
23:19
-
22:34
-
22:05
-
21:25
-
21:11
-
20:51
-
20:30
-
19:58
-
19:35
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
18:05
-
17:51
Партнерский контент