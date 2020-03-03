Шубенков: встреча с главой World Athletics — сигнал, что нам готовы идти навстречу

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мнением о недавней встрече с главой World Athletics Себастьяном Коу. Руководитель организации встретился с Шубенковым, Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.

«Встреча прошла нормально, Коу нам уделил примерно полчаса. Общение было двухсторонним, он представил своё видение ситуации вокруг российской лёгкой атлетики и как это видит совет. Глава World Athletics сказал, что нужно сделать нашей федерации, чтобы продвинуться вперёд.

Коу спрашивал у нас, как мы видим эту ситуацию. Его также интересовало, какое вообще состояние дел в нашей лёгкой атлетике, как у нас обстоят дела с молодой сменой, тренерами, проведением соревнований.

Нам было важно, что с нами идут на контакт. Сам Коу не обещал нам скорого допуска к международным стартам, потому что решение будет принимать совет. Ничего такого неожиданного мы от него не услышали. Но, повторюсь, важен сам факт того, что он уделил нам время. Я считаю, что это серьёзный сигнал, что World Athletics готова идти нам навстречу», — цитирует Шубенкова ТАСС.