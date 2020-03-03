Шубенков: встреча с главой World Athletics — сигнал, что нам готовы идти навстречу

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поделился мнением о недавней встрече с главой World Athletics Себастьяном Коу. Руководитель организации встретился с Шубенковым, Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
«Встреча прошла нормально, Коу нам уделил примерно полчаса. Общение было двухсторонним, он представил своё видение ситуации вокруг российской лёгкой атлетики и как это видит совет. Глава World Athletics сказал, что нужно сделать нашей федерации, чтобы продвинуться вперёд.
Коу спрашивал у нас, как мы видим эту ситуацию. Его также интересовало, какое вообще состояние дел в нашей лёгкой атлетике, как у нас обстоят дела с молодой сменой, тренерами, проведением соревнований.
Нам было важно, что с нами идут на контакт. Сам Коу не обещал нам скорого допуска к международным стартам, потому что решение будет принимать совет. Ничего такого неожиданного мы от него не услышали. Но, повторюсь, важен сам факт того, что он уделил нам время. Я считаю, что это серьёзный сигнал, что World Athletics готова идти нам навстречу», — цитирует Шубенкова ТАСС.
- 3 марта 2020
-
19:39
-
19:14
-
18:19
-
17:55
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:23
-
15:09
-
14:09
-
13:39
-
11:19
-
10:32
-
10:10
-
09:51
-
09:07
-
08:44
-
08:31
-
00:40
-
00:15
- 2 марта 2020
-
23:36
-
23:19
-
22:34
-
22:05
-
21:25
-
21:11
-
20:51
-
20:30
-
19:58
-
19:35
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
18:05
-
17:51