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Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса

Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса
Другие / Велоспорт 0

Российские велогонщики оказались заперты в одном из отелей Абу-Даби (ОАЭ). Местные власти не выпускают спортсменов из-за опасений распространения коронавируса. Помимо россиян в таком же положении оказались и французские велогонщики.

В отеле оказались спортсмены команд Cofidis, Groupama-FDJ и Gazprom-RusVelo. Они принимали участие в «Туре ОАЭ». Организаторы отменили заключительные этапы многодневки после того, как появилась информация о болезни двух участников коронавирусом.

«Все команды находились в гостинице, где, соответственно, проводили тестирования. Тестирования попроводили и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас, были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице», — рассказал телеканалу «360» менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин.

По словам спортсмена, российских велогонщиков удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки.

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