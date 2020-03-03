Ретивых объяснил провал сборной России на последнем этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал неудачное выступление россиян на последнем этапе «Ски Тура». На заключительном этапе многодневки россиянин Александр Большунов, лидировавший перед началом гонки, выступил неудачно. В итоге он финишировал лишь седьмым. Пересекая финишную ленточку, Большунов демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.

«Хотелось бы, чтобы вы не были такими агрессивными. Когда команда — сервис, тренеры и специалисты — в чём-то промахнулись, то виноваты не конкретные люди, а все вместе. Что касается последнего этапа «Ски Тура», представьте себе, впервые в карьере я хотел сойти уже после 200 метров. Я залип на первых 100 метрах и в волне из 45 человек ехал предпоследним. На первом же спуске образовалась дырка в 20 метров, и мы ехали с поляком, который, наверное, ещё сильнее меня залип. Мне пришлось ехать до первого пункта питания, где стояли наши тренеры и сервис. Мне на лыжню там кинули еловые ветки, чтобы я хотя бы лёд содрал, и тогда уже стало получше. Но в чём ошибка была? Думаю, именно спортсмен должен был решить, на чём ему бежать.

Все дни до тридцатки была плюсовая температура, светило солнышко. Мог зарядить сильный снег на 5–15 минут, а потом опять солнышко. И наши смазчики перед тридцаткой надеялись, что в этот день произойдёт то же самое. По прогнозу, было 5–15 минут большого снегопада, то есть нормально для мази. Снег начал очень сильно валить буквально за 10 минут до старта. Мы понадеялись, что он скоро пройдёт и что всё будет хорошо. Как стало известно, норвежцы держали связь с метеостанцией, и им поминутно докладывали всю информацию. Не видел, чтобы перед стартом они пробовали «зеро» — тоже катались на мази. Была абсолютно тёплая погода, сырая лыжня. Они даже не тестировали лыжи без мази, а просто вышли за три минуты до старта с «новаксом» и побежали. В этом они всех опередили в гонке, у них были феноменальные лыжи.

Мы не грешим ни на кого, здесь нужно было принимать решение. Знаю, что мой смазчик побежал ко мне, когда я уже стоял на старте, но его не пустили, чтобы передать мне лыжи. Наверное, если бы сумели передать мне лыжи, я стартовал бы на «новаксе», — сказал Ретивых на своём YouTube-канале.