Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды велогонщиков

Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Ранее стало известно, что велогонщиков не выпускают из гостиницы в ОАЭ. Россиян изолировали из-за подозрения на коронавирус.

«На сегодняшний момент коронавирус подтверждён только у двух россиян — членов команды на велогонках, у остальных результат отрицательный, но им всё равно придётся повторно пройти все тесты», — приводит слова старшего советника Посольства России в ОАЭ Юрия Видакаса РИА «Новости».

Российские велогонщики прибыли в ОАЭ для участия в многодневке «Тур ОАЭ». Последние этапы гонки были отменены. В ОАЭ число заражённых коронавирусом достигло 25 человек. Помимо россиян в таком же положении оказались и французские велогонщики.