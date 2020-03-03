Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды велогонщиков

Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды велогонщиков
Другие / Велоспорт 0

Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Ранее стало известно, что велогонщиков не выпускают из гостиницы в ОАЭ. Россиян изолировали из-за подозрения на коронавирус.

«На сегодняшний момент коронавирус подтверждён только у двух россиян — членов команды на велогонках, у остальных результат отрицательный, но им всё равно придётся повторно пройти все тесты», — приводит слова старшего советника Посольства России в ОАЭ Юрия Видакаса РИА «Новости».

Российские велогонщики прибыли в ОАЭ для участия в многодневке «Тур ОАЭ». Последние этапы гонки были отменены. В ОАЭ число заражённых коронавирусом достигло 25 человек. Помимо россиян в таком же положении оказались и французские велогонщики.

Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020