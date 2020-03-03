Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды велогонщиков
Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Ранее стало известно, что велогонщиков не выпускают из гостиницы в ОАЭ. Россиян изолировали из-за подозрения на коронавирус.
«На сегодняшний момент коронавирус подтверждён только у двух россиян — членов команды на велогонках, у остальных результат отрицательный, но им всё равно придётся повторно пройти все тесты», — приводит слова старшего советника Посольства России в ОАЭ Юрия Видакаса РИА «Новости».
Российские велогонщики прибыли в ОАЭ для участия в многодневке «Тур ОАЭ». Последние этапы гонки были отменены. В ОАЭ число заражённых коронавирусом достигло 25 человек. Помимо россиян в таком же положении оказались и французские велогонщики.
Российских велогонщиков шестые сутки не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса
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