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Стали известны имена членов российской команды велогонщиков, заразившихся коронавирусом

Стали известны имена членов российской команды велогонщиков, заразившихся коронавирусом
Другие / Велоспорт 0

Двое членов российской команды по велогонкам Gazprom-RusVelo заразились коронавирусом. Болезнь обнаружили у велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича, сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее стало известно, что у двоих членов команды, находящихся в ОАЭ, обнаружили коронавирус. Все члены российской команды находятся на карантине в одной из гостиниц. Россиян не выпускают уже на протяжении шести дней.

Анализы остальных членов российской команды показали отрицательный результат, но в ближайшее время их всех проверят повторно.

Российские велогонщики прибыли в ОАЭ для участия в многодневке «Тур ОАЭ». Последние этапы гонки были отменены. В ОАЭ число заражённых коронавирусом достигло 25 человек.

Коронавирус подтвердили у двух членов российской команды велогонщиков
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