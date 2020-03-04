Жеребьёвка Лиги Наций, поддельные подписи Родченкова. Главные новости дня

1. Сборная России узнала соперников по группе в Лиге наций сезона-2020/21. В группе 3 Лиги B российской национальной команде предстоит сыграть со сборными Сербии, Турции и Венгрии.
2. Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой заявил, что Международный олимпийский комитет представил документы с поддельными подписями информатора ВАДА Григория Родченкова.
3. В Италии продолжают отменять футбольные матчи из-за коронавируса. На неопределённый срок перенесён полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» — «Милан». Кроме того, в ближайшее время премьер-министр страны Джузеппе Конте может в ближайшее время ограничить проведение всех спортивных мероприятий в Италии.
4. «Ливерпуль» потерпел второе поражение подряд. После 0:3 от «Уотфорда» в АПЛ команда Юргена Клоппа проиграла «Челси» и вылетела из Кубка Англии.
5. Коронавирус бьёт и по еврокубкам: матчи «Валенсия» — «Аталанта» в Лиге чемпионов и «Хетафе» — «Интер» в Лиге Европы пройдут при пустых трибунах.
6. Состоялись матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги: СКА обыграл во втором матче серии «Витязь», а а «Салават Юлаев» одолел «Авангард».
7. Петербургский «Зенит» проиграл шестой матч баскетбольной Евролиги подряд.
8. Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова примет участие в американской профессиональной лиге World Team Tennis (WTT).
9. Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком мадридского «Реала».
10. Мать Криштиану Роналду перенесла инсульт. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
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