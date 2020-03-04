Игрок сборной Англии по регби добровольно изолировал себя из-за подозрений на коронавирус

Игрок сборной Англии по регби Мако Вунипола не поможет своей команде на Турнире шести наций. Англичанин был включён в состав сборной, но отказался от посещения расположения команды из-за опасений инфицирования других игроков коронавирусом, сообщает BBC.

Регбист ранее вернулся из Тонги, во время перелёта у него была промежуточная посадка в Гонконге.

«Мако не находится в расположении команды по медицинским причинам. Он не болен, но это мера предосторожности», — сообщили в сборной Англии.

По данным источника, у регбиста нет симптомов заболевания, но на всякий случай он сам решил отказаться от контактов с другими людьми.

Из-за распространения коронавируса по всему миру отменяются крупные спортивные соревнования. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) уже заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) будут проходить по расписанию.