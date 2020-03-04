Загитова: Тутберидзе научила меня, что на льду я должна быть красивой

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своей подготовке к выступлениям. Спортсменка, ставшая чемпионкой Олимпийских игр 2018 года, призналась, что предпочитает самостоятельно наносить макияж.

«В фигурном катании макияж — это неотъемлемая часть образа программы. Постоянно краситься начала, когда стала тренироваться у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно она научила меня тому, что на льду я должна быть красивой. И что успех на соревнованиях зависит в том числе от того, как ты выглядишь. Я покупала разную косметику, смотрела мастер-классы в интернете и пробовала всё на себе.

До сих пор я часто делаю макияж и волосы себе сама — это нормальная практика для фигуристов. Процесс подготовки помогает войти в образ, настроиться, прогнать программу в голове».

На соревнованиях я обычно делаю яркие и выразительные глаза — использую тушь и подводку, очень люблю выделять скулы. В жизни скорее предпочитаю натуральные оттенки, но без ярких экспериментов тоже не обходится», — цитирует Загитову Vogue.