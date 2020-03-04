Боброва оценила шансы Валиевой на победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду Екатерина Боброва поделилась ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров, который стартует сегодня, 4 марта, в Таллине.
«Согласна ли, что топовой вывеской станет противостояние россиянки Камилы Валиевой и американки Алисы Лю? Конечно. Сейчас девочки привлекают всеобщее внимание. Насколько мне известно, американка заявила на произвольную программу четверной прыжок – лутц, в то время как Камила, хоть и имеет в своём арсенале четверной, от его исполнения отказалась. Это вовсе не означает, что Алиса будет безоговорочным лидером – при чистом катании наши фигуристки вправе рассчитывать на самые высокие места.
Этери Георгиевна – мудрый тренер, способная оценить тенденцию развития спортсменки. Если при исполнении прыжка в четыре оборота есть определённая стабильность, то его надо заявлять. В противном случае это чисто прерогатива наставника. Быть может, те четверные, которыми владеют девочки, нужно пока исполнять на менее значимых соревнованиях. Но я не сомневаюсь, что всё у нас в Таллине будет хорошо», — цитирует Боброву «Команда России».
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