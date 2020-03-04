Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон пропустит этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), который состоится 8 марта, сообщает Dagens Nyheter. В рамках этих соревнований пройдёт масс-старт на 50 км.

При этом Калле остался в составе команды на спринтерский этап Кубка мира в Драммене (Норвения), который пройдёт сегодня, 4 марта.

В середине февраля Хальфварссон снялся со «Ски Тура» из-за болезни. На протяжении недели он испытывал проблемы с желудком. Кроме того, у шведа были диагностированы признаки простуды, в результате чего он был изолирован от команды.

В общем зачёте Кубка мира Хальфварссон занимает 19-е место.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.