Туктамышева: я же дурная, даже не помню, почему смеялась над фамилией Дзюбы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева вспомнила, как во время интервью с футболистами «Зенита» начала смеяться над фамилией форварда Артёма Дзюбы. Туктамышева призналась, что сама не понимала, почему смеялась.
«Я же дурная (смеётся). У меня бывает такое: что-то в голову взбредёт, что-то смешное для себя нашла, и понеслась. И никто ничего не понимает. Для меня это было абсолютно нормально, поэтому я даже не помню, почему смеялась над фамилией Дзюбы», — цитирует Туктамышеву «Спорт день за днём».
Ранее чемпионка мира и Европы 2015 года сообщила, что досрочно заканчивает сезон. При этом Туктамышева подчеркнула, что пока не планирует завершать карьеру. Туктамышевой не удалось отобраться в состав сборной России на чемпионат мира.
Туктамышева: сезон для меня завершён, но заканчивать карьеру не собираюсь
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