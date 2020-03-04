«Я с 2018 года нахожусь в ожидании чуда». Елистратов обратился к министру спорта РФ
Российский шорт-трекист Семён Елистратов обратился к новому министру спорта России Олегу Матыцину. Елистратов призвал Матыцина защитить российских спортсменов на Олимпийских играх.
«Пожелание у меня только одно: чтобы в 2022 году стояли люди, которые могут представлять наши интересы. Чтобы не повторилась история с 2018 годом, когда никто не стоял за моей спиной. Это очень важная тема, к этому нужно готовиться уже сейчас. Хочется, чтобы Минспорт представлял мои интересы до конца. Я каждый год с 2018-го нахожусь в ожидании чуда», — приводит слова Елистратова РИА «Новости».
Елистратов стал бронзовым призёром на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Там россиянин выступал в нейтральном статусе.
Елистратов пропустит этап КМ в Дордрехте, чтобы подготовиться к чемпионату мира
Читайте также
- 4 марта 2020
-
12:44
-
12:23
-
12:03
-
11:52
-
11:41
-
11:32
-
11:32
-
10:56
-
10:26
-
10:12
-
10:05
-
09:30
-
09:03
-
00:17
- 3 марта 2020
-
23:47
-
23:26
-
23:02
-
22:11
-
22:10
-
21:00
-
20:10
-
19:39
-
19:14
-
18:19
-
17:55
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:23
-
15:09
-
14:09
-
13:39
-
11:19
-
10:32
-
10:10
Партнерский контент