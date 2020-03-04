«Я с 2018 года нахожусь в ожидании чуда». Елистратов обратился к министру спорта РФ

Российский шорт-трекист Семён Елистратов обратился к новому министру спорта России Олегу Матыцину. Елистратов призвал Матыцина защитить российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Пожелание у меня только одно: чтобы в 2022 году стояли люди, которые могут представлять наши интересы. Чтобы не повторилась история с 2018 годом, когда никто не стоял за моей спиной. Это очень важная тема, к этому нужно готовиться уже сейчас. Хочется, чтобы Минспорт представлял мои интересы до конца. Я каждый год с 2018-го нахожусь в ожидании чуда», — приводит слова Елистратова РИА «Новости».

Елистратов стал бронзовым призёром на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Там россиянин выступал в нейтральном статусе.