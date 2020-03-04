Туктамышева: надо выступать под нейтральным флагом. Это всё равно соревнования, борьба

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что готова выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. В конце 2019 года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. Если решение останется в силе, то российские спортсмены не смогут использовать свой флаг и гимн на зимней Олимпиаде 2022 года.

«Могу ли представить, что буду выступать под нейтральным флагом? А для чего тогда всё это, если ты такой принципиальный, что не будешь выступать без флага? Нет, надо выступать. Это всё равно соревнования, борьба. Если я попаду в такую ситуацию, то обязательно буду выступать. Мы ради этого живём», — приводит слова спортсменки «Спорт день за днём».