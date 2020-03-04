FIS может исключить марафон в Хольменколлене из календаря соревновани

Международная федерация лыжного спорта рассматривает возможность исключения традиционного марафона в Хольменколлене (Норвегия) из календаря соревнований, сообщает VG. Шесть лет назад на старт вышли 70 участников, в прошлом году их было уже 45.
Предстоящая 8 марта гонка может установить антирекорд по числу участников. В частности, Финляндию будут представлять всего три спортсмена, Франция не будет представлена вообще.
«Должна ли остаться гонка на 50 км в Хольменколене? Мы должно что-то с этим сделать. Так продолжаться не может. Нам нужно действовать. Мы уже обсуждали этот вопрос раньше, но решения не нашли», — сказал рейс-директор FIS Пьер Миньерей.
Миньерей предположил, что марафон могут заменить на более короткую дистанцию.
«Спортсмены из других стран вышли бы на старт, если бы гонка была не на 50 км. В нынешнем формате это слишком длинная гонка», — сказал Миньерей.
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